Общество

Список Кравцова

На прошлой неделе министерство просвещения обнародовало список из четырех сотен художественных, документальных и мультипликационных фильмов, рекомендованных для просмотра российским детям. Перечень вызвал эмоциональный отклик в обществе. Одни эксперты сочли его появление признаком усиления идеологической обработки детей, другие признали крайне полезным для воспитания юных граждан. Псковская Лента Новостей выяснила непосредственно у школьников, их родителей и педагогов, как они относятся к рекомендациям Минпросвещения.

«Золотая коллекция»

«Мы буквально на днях сделали список для просмотра после уроков. У нас есть и современные фильмы, и фильмы советского периода», - анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов, после чего на сайте ведомства появился файл «Золотая коллекция».

Мультфильмы:

«Аленький цветочек» (1978), «Бременские музыканты» (1969), «В стране невыученных уроков» (1977), «Василиса Премудрая» (1954), «Винни Пух и все, все, все» (1969), «Вовка в Тридевятом царстве» (1965), «Волшебник изумрудного города», цикл мультфильмов (1973-1974), «Встречайте бабушку» (1984), «Гадкий утёнок» (1956), «Гуси-лебеди» (1949), «Двенадцать месяцев» (1956), «Дикие лебеди» (1962), «Дюймовочка» (1964), «Дядя Степа - милиционер» (1964), «Золотая антилопа» (1954), «И мама меня простит» (1975), «Как львёнок и черепаха пели песню» (1974), «Квартет» (1947), «Кот Леопольд» (1975), «Котенок по имени Гав» (1976), «Лебеди Непрядвы» (1980), «Летучий корабль» (1979), «Мешок яблок» (1974), «Мойдодыр» (1954), «Муха-Цокотуха» (1976), «Ну, погоди!» (1971 и др. - цикл мультфильмов), «Серая шейка» (1948), «Серебряное копытце» (1977), «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (1953), «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (1951), «Сказка о рыбаке и рыбке» (1950), «Сказка о царе Салтане» (1984), «Сказка сказок» (1979), «Снежная королева (1957), «Терем-теремок» (1971), «Трое из Простоквашино» (1978), «Федорино горе» (1984), «Царевна-лягушка» (1954), «Цветик семицветик» (1948), «Чебурашка и Крокодил Гена» (1969), «38 попугаев» (1976 и др. - цикл мультфильмов), «Тайна третьей планеты» (1981), «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004), «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006), «Илья Муромец и Соловей Разбойник» (2007), «Три богатыря и Шамаханская царица» (2010), «Три богатыря. На дальних берегах» (2012), «Три богатыря и Морской царь» (2016), «Иван Царевич и Серый Волк» (2011), «Супергерои.ру» (2023), «Смешарики» (2003).

Министерство называет свой список «первичным», вероятно его ждут неоднократные корректировки. В ведомстве заявили, что фильмы рекомендованы к семейному просмотру, «а также для образовательных организаций в рамках внеурочной деятельности, реализации в образовательной организации программ воспитания и дополнительного образования, включая работу школьных театров».

Фильмы рекомендованы к просмотру в семьи и в школьных стенах.

В перечне мультфильмы, документальные ленты и разбитые по школьным возрастам художественные фильмы. Отбором контента занимался центр «Философия образования» при Московском педагогическом государственном университете. Сообщается, что материал подготовлен на основе указов президента Владимира Путина о стратегии нацбезопасности и об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Художественные фильмы для 1-4 классов:

«Алёша Птицын вырабатывает характер» (1953), «Боба и слон» (1972), «Веселые истории» (1962), «Внимание, черепаха! (1969), «Где это видано, где это слыхано» (1973), «Девочка ищет отца» (1959), «Денискины рассказы» (1970), «Друг мой Колька» (1961), «Ералаш» (цикл серий с 1974 г. по 1989 г.), «Есть идея!» (1977), «Кыш и Два портфеля» (1974), «Каштанка» (1975), «Мальчики» (1958), «Огни на реке» (1953), «Первоклассница» (1948), «По секрету всему свету» (1976), «Приключения жёлтого чемоданчика» (1970), «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1983), «Удивительная история, похожая на сказку» (1966), «Удивительные приключения Дениса Кораблева» (1979), «Утро без отметок» (1983), «Фантазёры» (1965), «Чук и Гек» (1953), «Варвара-краса, длинная коса» (1969), «Доктор Айболит» (1984-1985), «Золушка» (1947), «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (1977), «Каменный цветок» (1946), «Конек-Горбунок» (1941), «Королевство кривых зеркал» (1963), «Марья-искусница» (1960), «Морозко» (1964), Огонь, вода и медные трубы» (1967), «Ослиная шкура» (1982), «Приключения Буратино» (1975), «Про Красную Шапочку» (1977), «Русалочка (1976), «Сказка о потерянном времени» (1964), «Три толстяка» (1966), «Финист – ясный сокол» (1975).

Журналисты обратили внимание на несколько любопытных деталей.

Во-первых, в списке для старшеклассников есть фильмы («Восхождение» и «Свой среди чужих, чужой среди своих») с пометкой 18+. Она запрещает демонстрировать детям маркированный контент без сопровождения взрослых, то есть предполагается, что ответственность за просмотр этих лент возьмут на себя педагоги и родители.

Список претерпит еще не одну трансформацию.

Во-вторых, список, несмотря на его подготовку с осени прошлого года, был сразу же скорректирован. Из него исчезли картины «Покаяние», «Холодное лето пятьдесят третьего», «Проверка на дорогах», «Чучело» и «Маленькая Вера». Зато появились работы режиссера Сарика Андреасяна, часто критикуемые за дурновкусие, и документальные фильмы «Заблудшие. Wargonzo», «У края бездны», «Крым небесный», «Священная война», цикл «Мифы о России» по произведениям председателя РВИО Владимира Мединского.

Художественные фильмы для 5-7 классов:

«Тимур и его команда» (1940), «Гостья из будущего» (1984), «Кортик» (1954), «Приключения Электроника» (1979), «Республика ШКИД» (1966), «Васек Трубачев и его товарищи» (1955), «Вождь краснокожих» (1962), «Мальчиш-Кибальчиш» (1964), «Сердца трёх» (1992), «Сказка про лень» (1969), «Старик Хоттабыч» (1956), «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975), «Семеро смелых» (1936), «Капитан Немо» (1975), «Каникулы Петрова и Васечкина» (1984), «Дорога к звёздам» (1957), «Волшебная лампа Аладдина» (1967), «Пока бьют часы» (1976), «Время первых» (2017), «Кинофестиваль» (1986), «Тайна Снежной Королевы» (1986), «Она защищает Родину» (1943), «Белый Бим Чёрное Ухо» (1977), «Хождение за три моря» (1958), Трилогия о становлении Максима Горького: «Детство Горького» (1938), «В людях» (1938), «Мои университеты» (1940); «Лермонтов» (1943), «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» (1988), «Лев Толстой» (1984), «Андрей Рублев» (1966), «Василий Суриков» (1959), «Мусоргский» (1950), «Композитор Глинка» (1952), «Глинка» (1946), «Чайковский» (1970), «Академик Иван Павлов» (1949), «Пирогов» (1947), «Александр Попов» (1949), «Мичурин» (1948), «Жуковский» (1950), «Девять дней одного года» (1961), «Владимир Вернадский» (1983), «Богдан Хмельницкий» (1941), «Петр Первый» (1937-1938), «Александр Невский» (1938), «Кутузов» (1943), «Белый пудель» (1955), «Выстрел» (1966), «Два капитана» (1955), «Дети капитана Гранта» (1936), «Дикая собака Динго» (1962), «Дневник директора» (1975), «Дом, в котором я живу» (1957), «Душечка» (1966), «Зелёные цепочки» (1970), «Иваново детство» (1962), «Инкогнито из Петербурга» (1977), «Маленькие трагедии» (1971), «Маскарад» (1941), «Метель» (1964), «На войне как на войне» (1968), «Начальник Чукотки» (1966), «Не болит голова у дятла» (1974), «Отец солдата» (1964), «Подранки» (1976), «Последний дюйм» (1958), «Последняя дорога» (1986), «Последняя жертва» (1975), «Пропало лето!» (1963), «Путёвка в жизнь» (1931), «Пятнадцатая весна» (1971), «Пятнадцатилетний капитан» (1945), «Расписание на послезавтра» (1979), «Ревизор» (1952), «Русь изначальная» (1985), «Сельская учительница» (1947), «Серёжа» (1960), «Сильные духом» (1967), «Смелые люди» (1950), «Станционный смотритель» (1972), «Сто дней после детства» (1975), «Странные взрослые» (1974), «Телеграмма» (1971), «Точка, точка, запятая» (1972), «Уроки французского» (1978), «Чапаев» (1934), «Чудак из пятого "Б"» (1972), «Я вас любил…» (1967).

Однако куда важнее, что думают о списке не сторонние наблюдатели, а непосредственные участники воспитательного процесса: дети, их родители и педагоги – то есть те, кому с этим списком предстоит так или иначе взаимодействовать.

На одном языке

Одиннадцатиклассница из Пушкинских Гор Диана Васильева говорит, что и до появления списка смотрела многие фильмы, вошедшие в него. Годы выпуска – картины в перечне есть еще довоенные – ее ничуть не смущают. Напротив:

«Считаю, что подросткам нужно смотреть советскую классику, потому что можно заглянуть в тот мир, в котором жили наши прабабушки и прадедушки, - отмечает школьница. - Мы можем понять их ценности и переживания. Эти фильмы – часть нашей истории и культуры».

Педагогам предстоит самостоятельно отыскать фильмы для бесплатного просмотра.

Ее мама Марина Васильева рассказывает, что советскую классику и современные патриотические ленты смотрят всей семьей. Акцент она делает на том, что в списке Минпросвещения собрали самые важные фильмы о войне.

«Считаю, что советские фильмы о войне пронизаны духом патриотизма, героизма и самопожертвования, - обосновывает жительница Пушкинских Гор свой выбор. - Они помогают детям понять, какой ценой досталась победа, и формируют уважение к ветеранам и истории своей страны».

Художественные фильмы для 8-9 классов:

«В бой идут одни старики» (1973), «Офицеры» (1971), «Завтра была война» (1987), «Баллада о солдате» (1959), «Сын полка» (1946), «Дети Дон-Кихота» (1965), «Михайло Ломоносов» (1986), «28 панфиловцев» (2016), «Начало» (1970), «Овод» (1955), «Щит и меч» (1968), «Молодая гвардия» (1948), «Они сражались за Родину» (1975), «А зори здесь тихие» (1972), «Мы из будущего» (2008), «Остров сокровищ» (1982), «Небесный тихоход» (1945), «Человек-амфибия» (1961), «Борис Годунов» (1986), «Секретный фарватер» (1986), «Сказ о том, как царь Петр арапа женил» (1976), «Алые паруса» (1961), «Битва за Москву» (1985), «Земля Санникова» (1973), «Пропавшая экспедиция» (1975), «Поединок» (1957), «Ко мне, Мухтар!» (1964), «Зеркало для героя» (1987), «Гамлет» (1964), «Гранатовый браслет» (1964), «Адмирал Ушаков» (1953), «Юнга Северного флота» (1973), «Капитан "Пилигрима"» (1986), «Огненные дороги» (1976), «Командир счастливой "Щуки"» (1972), «Россия молодая» (1982), «Ленинград» (2009), «Пираты ХХ века» (1980), «Морской ястреб» (1941), «Герой нашего времени» (1966), «Отцы и дети» (1958), «Собачье сердце» (1988), «Огненный мост» (1957), «Два капитана» (1976), «Парень из нашего города» (1942), «Бронзовая птица» (1975), «Город мастеров» (1965), «Вызываем огонь на себя» (1964), «Майор Вихрь» (1967), «Вариант "Омега"» (1975), «Адмирал Нахимов» (1946), «Суворов» (1940), «Служили два товарища» (1968), «Торпедоносцы» (1983), «Я шагаю по Москве» (1963), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Старая, старая сказка» (1968), «Подвиг разведчика» (1947), «В августе 44-го» (2001), «Золотая бронза» (2022), «Юность Петра» (1980), «Салют-7» (2017), «Движение вверх» (2017), «Матч» (2012), «Балтийское небо» (1960), «Великий перелом» (1945), «Понизовая вольница. Стенька Разин» (1908), «Броненосец "Потемкин"» (1925), «Встреча на Эльбе» (1949), «Чебурашка» (2022), «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-1986), «Онегин» (2024), «Последний богатырь» (2017), «Последний богатырь. Корень Зла» (2020), «Последний богатырь. Наследие» (2024), «Холоп» (2019), «Холоп-2» (2023), «Майор Гром» (2017), «Командир» (2024).

Дошкольнице Соне и первокласснику Савелию из Пскова еще рано смотреть военные картины, в списке для их возрастов таких и нет – сказки да мультики. Их мама Полина Чувахина говорит, что сама выросла на советских мультиках и кино, а потому и детям их показывает – тоже без всякого списка. С официальным перечнем она познакомилась с любопытством.

«Ничего плохого я там не вижу, - делится женщина. - Человек должен быть разносторонне развит и знать как классику, так и современную культуру. А уж потом выбирать, что по душе. В список еще не все вошло, что стоило бы показать детям, например, из нынешних мультиков стоило бы еще включить «Гору самоцветов» и «Фиксиков». Со списком родителям теперь есть куда заглянуть, когда решаешь, что включить ребенку».

Родители надеются, что просмотр классических фильмов в школе поможет сместить фокус внимания детей с блогеров на осмысленные произведения.

Яна Соколова, мама четвероклассницы Алины из Куньи, констатирует, что развитие медиасреды приводит к разрыву поколений. Если раньше телевизор был для всех единственным источником контента, поэтому люди разных возрастов знали одни и те же произведения, то сегодняшние родители порой видят в детях инопланетян с несовпадающим культурным кодом и не понимающих отсылок к общему культурному наследию.

«Многие сталкиваются с тем, что блогеры детям интереснее классических фильмов, - сокрушается женщина. - Ребенка не усадить за просмотр, кино кажется слишком длинным. Так что, если будут показывать в школе, пойдет только на пользу».

Художественные фильмы для 10-11 классов:

«Летят журавли» (1957), «Война и мир» (1965), «Александр Невский» (1938), «Иди и смотри» (1985), «Судьба человека» (1959), «Жестокий романс» (1984), «Бег» (1970), «Белорусский вокзал» (1970), «Пацаны» (1983), «Братья Карамазовы» (1968), «Родина» (1985), «Вам и не снилось» (1980), «Брестская крепость» (2010), «72 метра» (2004), «Легенда №17» (2013), «Тихий Дон» (1957), «Анна Каренина» (1967), «До свидания, мальчики» (1964), «Мать» (1926), «Капитанская дочка» (1958), «Иван Грозный» (1944), «Кавалер Золотой Звезды» (1959), «Двадцать дней без войны» (1976), «Фронт» (1970), «Освобождение» (1968), «В зоне особого внимания» (1977), «Ответный ход» (1981), «Горячий снег» (1972), «Батальонъ» (2015), «Одиночное плавание» (1985), «Ржев» (2019), «Подольские курсанты» (2020), «Небо» (2019), «20/22» (2023), «Остров» (2006), «Вызов» (2023), «Позывной "Пассажир"» (2024), «Минин и Пожарский» (1939), «Падение Берлина» (1949), «Октябрь» (1927), «Оборона Царицына» (1942), «Зоя» (1944), «Звезда» (1949), «Андрей Рублев» (1966), «Весна на Заречной улице» (1956), «Время, вперед!» (1965), «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Дворянское гнездо» (1969), «Две строчки мелким шрифтом» (1981), «Девчата» (1962), «Доживём до понедельника» (1968), «Дядя Ваня» (1970), «Дядюшкин сон» (1966), «Живые и мёртвые» (1963), «Застава Ильича» (1964), «Идиот» (1958), «Испытательный срок» (1960), «Крылья» (1966), «Машенька» (1942), «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (1979), «Оптимистическая трагедия» (1963), «О тех, кого помню и люблю» (1973), «Охота на лис» (1980), «Павел Корчагин» (1957), «Поднятая целина» (1959), «Полковник в отставке» (1975), «Попрыгунья» (1955), «Премия» (1974), «Преступление и наказание» (1969), «Прощайте, голуби!» (1960), «Пять вечеров» (1978), «Розыгрыш» (1976), «Свадьба» (1944), «Секундомер» (1970), «Семейное счастье» (1969), «Случайные пассажиры» (1978), «Смятение чувств» (1977), «Спасатель» (1980), «Спорт, спорт, спорт!» (1970), «Старшина» (1979), «Степень риска» (1968), «Удар! Еще удар!» (1968), «Школьный вальс» (1978), «Это мы не проходили» (1975), «Нюрнберг» (2023), «Пассажиры» (2024), «Балканский рубеж» (2019), «Диверсант» (2004), «Битва за Севастополь» (2015), «Решение о ликвидации» (2018).

Учительница русского языка и литературы из школы №3 в Печорах Евгения Пономаренко уверена, что просмотр классики кинематографа – такая же важная часть образовательного и воспитательного процессов, как чтение классической литературы. О верности шага министерства с составлением перечня она судит не только как классный руководитель шестиклассников, но и как мама детей 10 и 8 лет.

Показать детям классику отечественного кинематографа - непростая задача для родителей и педагогов.

«Я считаю, что это в корне правильное, здравое и адекватное решение Минпросвещения, - раскрывает педагог свои взгляды. - Просмотр таких фильмов будет формировать не только чувство прекрасного, но и обогатит духовный и нравственный мир школьников, прибавит навыки жизненного опыта, расширит знания об исторической эпохе. Эти фильмы достаточно содержательны по сравнению с нынешними. Современные очень красочны, но они не несут в себе никакого нравственного содержания, преобладают глупый юмор и спецэффекты. Если школьники, ввиду обилия современных анимационных мультфильмов и фильмов в формате 3D, не могут приобщиться к старой советской классике самостоятельно, то их, безусловно, надо обязать к просмотру через факультатив или полноценный урок».

Документальное кино:

«Великая война» (2010), «Мифы о России» (2017), «Победа на Волге» (1943), «Петр Первый: Последний царь и Первый император» (2022), «Крейсер "Аврора"» (1986), «Разгром немецких войск под Москвой» (1942), «1812» (1912), «Берлин» (1945), «Берлинская конференция» (1945), «Острова» (2002), «Илья Глазунов» (1985), «Война преследует меня» (2012), «Вестник весны Алексей Саврасов» (2012), «Михаил Врубель. Миф и реальность» (2013), «Кандинский» (2013), «Обыкновенный фашизм» (1965), «Огненный лис» (2024), «Соль земли» (1965), «Ленинград в борьбе» (1942), «Четыре пролёта» (1964), «Наша биография» (1974), «Гагаринское поле» (1974), «Успехи СССР в освоении космоса» (1972), «Человек с киноаппаратом» (1929), «Святой архипелаг» (2022), «Крым небесный» (2020), «Ненецкий заповедник. Дневник поморской путешественницы» (2019), «Стартапы российской империи» (2022), «РгоБыть. Ремесленные мастерские» (2021), «Медведи Камчатки. Начало жизни» (2018), «У края бездны» (2024), «Вербовщики. Куклы и кукловоды» (2024), «Священная война» (2023), «Альфа. 50 лет» (2024), «Операция "Украина". Одурманенные Бандерой» (2023), «Заблудшие. WarGonzo» (2022), «12 портретов зла» (2020), «Адыгея. Общая боль» (2024), «Карачаевские праведники» (2013), «Кавказ непокоренный» (2022), «Несломленная Осетия» (2024).

«Печально, что классику нужно заставлять смотреть. Недавно попросила учеников одиннадцатого класса к уроку посмотреть «А зори здесь тихие... ». Потом весь урок проговорили, обсуждали фильм, хотя изначально фырчали, думали, что будет неинтересно», - делится опытом из своей практики Екатерина Торшина, учитель русского языка и литературы из псковской гимназии №29, завуч по учебно-воспитательной работе и лектор российского общества «Знание».

Ее собственным детям 12 и 7 лет. Как мама и педагог Екатерина Торшина старается знакомить их с классическими произведениями о добре, честности и взаимопомощи. До появления списка включала интуитивно то, что самой нравилось в детстве, например, «Цветик-семицветик», «В стране невыученных уроков», «Мойдодыра».

«Но если при просмотре мультфильмов все предельно ясно и понятно, то с фильмами дело обстоит сложнее, - рассуждает педагог. - Современной молодёжи их трудно воспринимать, поэтому фильмы нужно смотреть вместе, беседовать, обсуждать. Здесь на помощь приходит роль учителя. На уроках литературы и во внеурочной деятельности я использую эпизоды экранизаций из русской классики, сопровождая просмотр комментариями к произведениям «Собачье сердце», «Война и мир», «Тихий Дон» и другим. Эти фильмы отражают исторические и культурные реалии времени, помогают глубже погрузиться в эпоху».

Сначала возмущаются, потом горячо обсуждают.

Одно смущает завуча: не все картины из списка есть в свободном доступе. С этой точки зрения министерству стоило бы подумать о том, чтобы перечень был поддержан ресурсом, на котором рекомендованные ленты были бы выложены для бесплатного просмотра.

Серия «Без срока давности»:

«Мёртвая зона», «Живой щит», «Да судимы будете», «Эшелоны смерти», «Из объятий смерти», «Сожженные заживо», «Разлученные войной», «Охота за крымскими сокровищами», «Жертвоприношение. Дети», «Адский колодец», «Брянский "Бухенвальд"», «Жизнь за колючей проволокой», «Рабы с востока», «Уцелевшие», «До последнего имени», «Конвейер смерти», «По долгу памяти», «И камни плавились как воск», «Дорога на крови», «Невидимый фронт».

В целом, появление списка не встречает сопротивления в образовательном треугольнике «дети – родители – педагоги». Есть мнение, что большинство фильмов из списков министерства устарели, и школьники их смотреть не станут. А если усадить к экрану насильно, все равно ничего не поймут. Наверняка, не все школьники захотят смотреть классику, ну так и углубляться в начала анализа и постигать тригонометрию тоже не каждый горит желанием, однако, на то оно и образование, чтобы уложить в юные головы общечеловеческие знания и ценности. В первую очередь, просмотр классики будет работать на сохранение общего культурного кода и снижение остроты проблемы отцов и детей, которые вновь начнут разговаривать на одном языке.

Юлия Магера