Общество

Выпускница из Пскова стала призером в телепередаче «Умницы и Умники»

Ученица 11 класса школы №1 имени Л. М. Поземского Валерия Магагина стала призером в финале Всероссийской открытой телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и Умники», сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Наша умница Валерия Магагина, ученица 11 класса школы №1 им. Л. М. Поземского, недавно приняла участие в финале Всероссийской открытой телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и Умники»! Валерия показала себя настоящим знатоком истории, отвечая на вопросы о таких выдающихся личностях, как Александр Невский, Прокопий Ляпунов и Пётр I. За правильные ответы она получила два заветных ключа от дверей МГИМО, открывающие путь к обучению на факультете международных отношений. Теперь впереди только один важный этап – успешная сдача ЕГЭ по истории, и я абсолютно уверен, что Лера справится с этим на "отлично"! От всей души поздравляю Валерию с таким значимым достижением желаю ей дальнейших успехов!», - сообщил глава города.

Напомним, ранее Валерия Магагина вышла в полуфинал Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы».