Общество

В ГД внесли проект о запрете выгула собак опасных пород пьяными и детьми

В Госдуму внесен законопроект о запрете на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет, а также лицами в состоянии алкогольного опьянения, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной.

«Законопроектом предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, не допускающее выгул таких животных без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что нормы, ограничивающие минимальный возраст лица, осуществляющего выгул собак, уже установлены в ряде регионов России.