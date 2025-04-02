Общество

Михаил Ведерников поручил улучшить уборку дворов и ускорить рассмотрение обращений граждан

Вопросы строительного надзора, уборки дворов и контроля за рассмотрением обращений граждан обсудил на встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем Комитета по региональному контролю и надзору Андреем Кирилёнковым, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Михаил Ведерников отметил, что коомитет осуществляет государственный строительный надзор в отношении 95 объектов. В настоящее время в Единый реестр проблемных объектов не включён ни один многоквартирный дом, строящийся на территории области.

«Поручил оперативно реагировать на сообщения о качестве уборки дворовых территорий – такие примеры есть. Кроме того, управляющим организациям рекомендовано оказывать незамедлительное содействие в решении вопросов, которые поднимают наши ветераны», - рассказал губернатор.

В заключении Михаил Ведерников подчеркнул, что все обращения, полученные в декабре, обработаны. В настоящее время рассматриваются вопросы, переадресованные в область по итогам Прямой линии с президентом.

«Из 11 тысяч обращений в региональные органы власти поступило 760. Все они должны быть отработанны качественно и в срок», - заключил губернатор.