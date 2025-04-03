Общество

Только 17% псковских зумеров готовы решать рабочие задачи по телефону — опрос

Представители поколения Z предпочитают обсуждать рабочие темы в мессенджерах, а псковичи старше 45 лет — на личных встречах. К такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие офисные сотрудники из Пскова.

Согласно опросу, самым популярным способом взаимодействия являются сообщения в мессенджерах (42% голосов респондентов). На втором месте — электронные письма (36%), а на третьем — личные встречи (35%). 32% опрошенных предпочитают обсуждать рабочие вопросы по телефону. 18% респондентов находят более удобным общение через таск-трекеры или онлайн-доски, а 10% — по видеосвязи.

Мужчины чаще женщин предпочитают личные встречи (46 и 25% соответственно) и телефонные звонки (33 и 31%). Женщинам же больше нравится общаться через мессенджеры (45% против 39% среди мужчин), трекеры задач (22% против 14%) и по видеосвязи (12% против 8%).

Только 17% зумеров готовы решать рабочие задачи по телефону, среди респондентов до 25 лет наиболее популярны мессенджеры (82%). Однако, чем старше псковичи, тем реже они используют этот способ коммуникации: так, среди псковичей в возрасте от 25 до 35 лет мессенджеры предпочитает каждый второй (51%), среди 35—45-летних — каждый третий (33%), а среди тех, кто разменял 45-летний рубеж, — лишь каждый пятый (20%). Псковичи от 35 до 45 лет предпочитают общаться через электронные письма (45%), в то время как старшему поколению привычнее всего обсуждать задачи при личной встрече (54%).

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем менее охотно они прибегают к письменным способам коммуникации (мессенджерам и email) и чаще предпочитают личные встречи и телефонные звонки.