Общество

Алексей Наумец проведет прием граждан в Пскове 9 апреля

В Пскове на площадке региональной общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева (Псков, улица Гоголя, дом 9) сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец проведет личный прием граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

Задать вопросы сенатору псковичи смогут 9 апреля с 10:00 до 14:00. Приемы возможны в формате личной встречи и дистанционно (по телефону 66-25-12).

«Основной тематический блок вопросов, с которыми традиционно обращаются к Алексею Наумецу, связан с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. Это направление является одним из ключевых положений народной программы "Единой России". Достичь высоких показателей при реализации этого направления невозможно без обратной связи, которую можно получить, в том числе, при проведении личных приемов граждан», - отметили в отделении партии.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону в Пскове: 66-25-12.