Общество

450 студентов из Индии пригласили в Псков в этом учебном году

450 студентов из Индии пригласили в Псков в этом учебном году, сообщила председатель комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Псковской области Ольга Серова на круглом столе «Иностранные студенты: задачи адаптации в образовательных организациях и включения в городское сообщество» в Пскове 3 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Среди иностранных студентов в Пскове много человек из Китая, Южной Кореи и стран СНГ. В этом году Псков активно развивает отношения с Вьетнамом», — отметила Ольга Серова.

По ее словам, эти страны имеют свои уникальные культурные коды и психологические особенности, что создает определенные вызовы в процессе адаптации.

«Наша задача — провести процесс социальной адаптации таким образом, чтобы он был комфортен для самих студентов, потому что это наша зона ответственности. Любое негативное событие, которое происходит в отношении иностранных обучающихся, может серьезно повлиять на дипломатические отношения с их государствами», — подчеркнула председатель комиссии.

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Она также отметила, что в этом году в Псков пригласили 450 студентов из Индии.

«На сегодняшний день можно сказать, что процесс адаптации завершился, и у нас нет большого количества заболевших. Студенты хорошо адаптировались к общежитиям, но первые два месяца были невероятно тяжелыми и омрачились трагедией», — добавила она.

Напомним, в конце 2024 года скончалась студентка ПсковГУ из Индии.