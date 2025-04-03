Общество

Открыта вакансия председателя Псковского городского суда

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии вакансий на несколько должностей. Об этом сообщает сайт коллегии.

Это вакансии:

председателя Псковского городского суда;

судьи Арбитражного суда;

судьи Псковского областного суда;

судьи Псковского городского суда.

Документы и заявления от претендентов принимаются с 4 апреля по 5 мая.

11 апреля состоится заседание квалификационной коллегии судей Псковской области. Среди вопросов повестки дня: рекомендации кандидатов на должности мирового судьи судебных участков № 10 (Новосокольнический район), № 39 (Великие Луки).

Будет рассмотрено заявление Жанны Ивановой о прекращении ее полномочий мирового судьи судебного участка № 4 (Дедовичский район).