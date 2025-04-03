Общество

О графике выплат детских пособий и пенсий за март рассказали псковичам

В апреле 2025 года Отделение СФР по Псковской области перечислит на банковские счета получателей детские пособия за март.

По общему правилу пособия на детей перечисляются в единый день – 3 числа текущего месяца за предыдущий. Так, 3 апреля псковские семьи получат:

Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

Выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;

Ежемесячную выплату на ребенка военнослужащих по линии СФР.

4 апреля жителям региона поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трех лет.

8 апреля будет перечислено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

Пенсия за апрель псковским пенсионерам придет на банковские карты 9, 10, 22 апреля.

Специалисты фонда обращают внимание, что при совпадении дня выплаты пособия или пенсии с выходным или праздничным днем средства перечисляются на банковские счета накануне в рабочий день.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат их в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 4 апреля. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 апреля.

Уточнить информацию о доставке пенсий можно в отделениях «Почты России». Справки по телефону: 8(800)100-00-01.