Общество

Псковские школьники оказались в числе победителей всероссийского конкурса об истории местного самоуправления

Школьники Псковской области вошли в число победителей заочного этапа IX Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В числе победителей — 14 школьников и один муниципальный служащий из Псковской области. Конкурсанты представляют шесть муниципальных образований — Псков, Пыталовский, Опочецкий, Новоржевский, Локнянский, Новосокольнический муниципальные округа.

В творческих работах ребята исследовали историю местного самоуправления своего края, рассказывали о выдающихся деятелях муниципалитета, наиболее ярких проектах по обновлению общественных территорий, а также снимали видеоролики об одном дне из жизни местного самоуправления.

Победители заочного этапа конкурса из Псковской области в числе 800 участников со всей страны отправятся в Москву для защиты своих работ перед профессиональным жюри двух ведущих вузов страны — РАНХиГС и Государственного университета управления.

Конкурс «История местного самоуправления моего края» направлен на поддержку талантливой молодежи, которая изучает историю малой родины и участвует в развитии местного самоуправления. Победители и призеры конкурса будут награждены в стенах Колонного зала Дома союзов Федерального Собрания Российской Федерации.