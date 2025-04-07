Общество

МТС Юрент открыл сезон в Пскове

Цифровая экосистема МТС и сервис кикшеринга МТС Юрент запустили аренду самокатов в Пскове. Несколько сотен электросамокатов уже готовы к поездкам в столице региона.

В новом сезоне МТС Юрент продолжит обучение пользователей правилам дорожного движения с помощью тестирования на знание ПДД в приложении, а также реализует проект «Школа безопасного вождения», направленный на обучение вождению на самокатах и повышение культуры управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Отслеживать нарушителей на улицах города сервис будет с помощью городских камер, совместных рейдов с правоохранительными органами и консультантов по безопасности МТС Юрент. Кикшеринговый сервис также доработал бот в телеграм @pdd_urent_bot, в который можно пожаловаться на нарушителей ПДД сервиса. Для жалобы на несоблюдение правил необходимо сделать фото с нарушителем (на снимке должно быть видно номер устройства), а также указать время и место, когда оно было сделано. Служба поддержки оператора быстро обработает обращение и применит санкции, если нарушение имело место быть.

Кроме того, сервис продолжит выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем самокатов с помощью МТС ID: так, в 2024 году было заблокировано более 10 000 таких аккаунтов по всей России. Сохраняются высокие штрафы за нарушения ПДД — в частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении.