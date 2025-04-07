В Пскове демонтировали 14 незаконно установленных рекламных конструкций

Специалисты муниципального казенного учреждения города Пскова «Служба благоустройства города» провели мероприятия по демонтажу самовольно размещённых информационных конструкций на фасадах зданий. Работы были организованы в рамках борьбы с несанкционированной рекламой, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.
Фото и видео: контрольное управление администрации города Пскова
Всего было демонтировано 14 конструкций по следующим адресам:
Ранее сообщалось о демонтаже гаражей на улице Инженерной в Пскове.