Общество

В Пскове демонтировали 14 незаконно установленных рекламных конструкций

Специалисты муниципального казенного учреждения города Пскова «Служба благоустройства города» провели мероприятия по демонтажу самовольно размещённых информационных конструкций на фасадах зданий. Работы были организованы в рамках борьбы с несанкционированной рекламой, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.

Фото и видео: контрольное управление администрации города Пскова

Всего было демонтировано 14 конструкций по следующим адресам:

Улица Алёхина, дом 14.

Улица Некрасова, дом 27, корпус «а».

Улица Яна Фабрициуса, дом 10.

Интернациональный переулок, дом 1.

Рижский проспект, дом 42, корпус «а».

Улица Рокоссовского, дом 7.

Крестовское шоссе, дом 9.

Улица Звёздная, дом 18.

Улица Западная, дом 2.

Улица Печорская, дом 7.

Ранее сообщалось о демонтаже гаражей на улице Инженерной в Пскове.