Общество

Каждый второй пскович поддерживает идею разрешить подросткам работать на выходных во время каникул – опрос

Госдума приняла законопроект, разрешающий работодателям привлекать к работе в выходные во время летних каникул подростков в возрасте 14—17 лет. Раньше это было возможно только в творческих профессиях. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года. Как сообщили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 55% опрошенных псковичей поддержали законопроект: «Думаю, это правильно. Потому что несовершеннолетних как раз-таки охотно принимают те компании, которые работают без выходных, например, кафе и развлекательные центры».

Каждый четвертый (24%) выступил против: «Это большая нагрузка для неокрепшего организма. Будут злоупотреблять и работать все лето без отдыха, чтобы заработать больше».

Активнее всего законопроект поддержали молодые люди до 35 лет: среди них уровень одобрения достиг 55%, тогда как среди граждан старше 45 лет — 48%. Уровень поддержки инициативы парламентариев среди родителей подростков выше: 61% из них одобряют нововведения в ТК РФ.

Сегодня уже 12% компаний нанимают подростков, еще 6% предлагают стажировки школьникам и студентам моложе 18 лет. Положительная динамика налицо: два года назад трудоустроить несовершеннолетних были готовы лишь 4% организаций, только на стажировки брал 1 из 10 работодателей.

Интерес к трудоустройству среди несовершеннолетних также растет. Так, за последний год количество резюме несовершеннолетних в России увеличилось на 13–15%. Первопричина — демографическая, численность молодежи на рынке труда начинает прирастать. Однако количество вакансий для подростков, согласно данным SuperJob, пока сильно не изменилось (+7% за год в целом по РФ) — строгие государственные требования к охране труда остаются серьезным ограничением для работодателей.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения и работодатели из Пскова.