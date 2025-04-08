Общество

В соцсетях РФ появились сервисы автоматической маркировки каналов-десятитысячников

Российские соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен» и Rutube запустили сервисы, которые позволяют блогерам с аудиторией более 10 тыс. подписчиков автоматически получить маркировку. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«В социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен", RUTUBE, запущены сервисы, которые позволяют блогерам с аудиторией более 10 тыс. подписчиков автоматически получить маркировку "А+"», - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, сервисы упрощают и регистрацию новых каналов - не требуется вводить номер заявления в описании своей страницы.

«Сервис разработан в рамках реализации постановления правительства РФ от 28 декабря 2024 года №1963 "Об отдельных вопросах распространения информации в социальных сетях". Документ устанавливает правила предоставления сведений в Роскомнадзоре владельцами каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков», - добавили в ведомстве.

С 1 ноября 2024 года у владельцев каналов-десятитысячников появилась возможность через госуслуги подать данные о себе в Роскомнадзор. С 1 января 2025 года требования о регистрации стали обязательными. Роскомнадзор уже зарегистрировал более 134 тыс. страниц с аудиторией более 10 тыс. человек.