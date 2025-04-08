Общество

Снег и до -8 градусов прогнозируют в Псковской области 9 апреля

Облачная, ночью с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 9 апреля, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью по северу области небольшой снег, днем повсеместно осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах переходящего в дождь. Днем местами прогнозируется налипание мокрого снега на провода. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -3 до -8 градусов, днем столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление высокое.