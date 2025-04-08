Общество

Восстановление железной дороги от Пскова до Сланцев может увеличить провозную способность к порту Усть-Луга на 15 млн тонн в год

Строительство участка железной дороги Псков - Гдов - Сланцы к порту Усть-Луга позволит увеличить провозную способность на 15 млн тонн в год, говорится в презентации заместителя председателя правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова.

На «круглом столе», посвященном развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, Дмитрий Ялов представил инфраструктурные проекты, которые решили бы проблему «узкого горлышка» и позволили бы увеличить провозную способность железнодорожной инфраструктуры в направлении российских портов на Балтике суммарно на 55 млн тонн в год, пишет «Интерфакс».

Одним из проектов является строительство участка железной дороги Псков - Гдов - Сланцы к порту Усть-Луга.

«Его основным преимуществом является возможность работать с белорусскими грузами, в том числе и для обработки тех грузов, которые шли бы по загруженной ветке железной дороги, направленной на Прибалтику, а потом поворачивали в сторону Усть-Луги», — пояснил Ялов.

Напомним, над проектом восстановления железной дороги Псков — Гдов — Сланцы на Усть-Лугу работает Ленинградская область вместе с РЖД и частными инвесторами.