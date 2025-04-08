Общество

Финал главного фестиваля красоты Великих Лук состоится 8 июня

Большой финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки» пройдет в пятый раз в Доме культуры Ленинского комсомола, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

«Планируется, что фестиваль соберет гостей из других городов и регионов и станет ярким светским событием южной столицы Псковской области», - отметили организаторы.

Участницы, прошедшие кастинг, готовятся к полуфиналу, который позволит лучшим получить путевки непосредственно в финал и побороться за главные титулы Великих Лук.

Напомним, в полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки» вышли 25 участниц.