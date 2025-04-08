Общество

Псковские пограничники с начала года изъяли у россиян четыре недействительных паспорта

С начала текущего года в автомобильных пунктах пропуска, расположенных на территории Псковской области, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили и изъяли четыре недействительных паспорта граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина за пределами территории РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Псковской области

С 11 декабря 2023 года вступил в силу федеральный закон от 13 июня 2023 года №212-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"», который регламентировал перечень оснований недействительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина за пределами территории РФ, и наделил подразделения пограничного контроля полномочиями по его изъятию, напомнили в управлении.

Критерии, свидетельствующие о наличии в паспорте недостоверных сведений, и признаки непригодности паспорта для дальнейшего использования изложены в постановлении правительства Российской Федерации от 9 декабря 2023 года № 2090. Во избежание возможных затруднений при пересечении государственной границы в пунктах пропуска в период сезона отпусков и летних каникул гражданам рекомендуют обратить внимание на заполнение реквизитов документа, наличие орфографических ошибок, повреждения, нарушающие целостность бланка паспорта, возможное отсутствие в паспорте свободного места для проставления отметок пограничным органом о пересечении государственной границы.

Также в пограничном управлении напомнили, что при выезде из России несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации без сопровождения своих законных представителей он должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие одного из его законных представителей на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации.