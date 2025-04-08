Общество

Россиянки стали меньше проводить время в декрете

Россиянки по итогам 2024 года стали меньше проводить времени в декрете - всего два года и один месяц, что стало минимумом с 2011 года, следует из анализа данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.

Средняя продолжительность нахождения в декрете женщин, вышедших из отпуска в 2024 году, составила в России 24,9 месяца. Это стало минимальным значением с 2011 года, когда в отпуске по уходу за ребенком россиянка в среднем находилась 18,4 месяца.

При этом в 2022 году, когда было проведено предыдущее соответствующее исследование, женщины находились в декретном отпуске значительно дольше - 28,5 месяца.

Согласно данным Росстата, 75,9% россиянок вернулись на прежнее место работы, оставшиеся 24,1% место работы поменяли. Чаще всего женщины принимают решение по смене места работы по личной инициативе, так как им необходим другой график работы.

При этом в прошлом году женщины не меняли работу из-за инициативы работодателя, хотя еще двумя годами ранее таких было 3,7%.

Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году, пишет РИА Новости.