Опашка населенных пунктов проходит на территории Новоржевского округа

Опашка населенных пунктов проходит на территории Новоржевского муниципального округа. Об этом глава округа Любовь Трифонова сообщила в своем Telegram-канале.
Фотографии: Любовь Трифонова / Telegram
Для проведения данных работ использовали трактор, оснащенный плугом, который переворачивает и крошит почву. В результате таких действий на границе с лесными массивами и открытыми пространствами образовалась минерализованная полоса, которая будет препятствовать массовому распространению огня.
«Уважаемые новоржевцы! Напоминаем, что в настоящее время на территории области объявлен особый противопожарный режим.
Убедительно просим всех граждан соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать самовольных палов травы и мусора, что может привести к непоправимой беде!» - добавила глава округа.