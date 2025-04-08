Общество

Опашка населенных пунктов проходит на территории Новоржевского округа

Опашка населенных пунктов проходит на территории Новоржевского муниципального округа. Об этом глава округа Любовь Трифонова сообщила в своем Telegram-канале.

Фотографии: Любовь Трифонова / Telegram

«На территории Новоржевского муниципального округа ежегодно производится противопожарная опашка населенных пунктов, что является одним из основных требований обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов в пожароопасный период, граничащих с лесными участками», - написала Любовь Трифонова.

Для проведения данных работ использовали трактор, оснащенный плугом, который переворачивает и крошит почву. В результате таких действий на границе с лесными массивами и открытыми пространствами образовалась минерализованная полоса, которая будет препятствовать массовому распространению огня.

«Уважаемые новоржевцы! Напоминаем, что в настоящее время на территории области объявлен особый противопожарный режим.

Убедительно просим всех граждан соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать самовольных палов травы и мусора, что может привести к непоправимой беде!» - добавила глава округа.