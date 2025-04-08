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Общество

«Дом Советов»: Игорь Дитрих об итогах 43-ей сессии областного Собрания и работе Парламентской ассоциации Северо-Запада. ВИДЕО

09.04.2025 18:12|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию запись программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 апреля. Гость студии - председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

Ведущий Александр Савенко обсудил с ним итоги 43-ей сессии Псковского областного Собрания и работу Парламентской ассоциации Северо-Запада.

На мартовской сессии депутаты внесли изменения в областные законы, в том числе социальные. Одно из изменений касается условий выделения земельных участков многодетным семьям. Что изменилось? Насколько это актуальная проблема для жителей Псковской области? Еще одна социальная инициатива касается педагогов дополнительного образования. Какие корректировки будут внесены в действующее законодательство в части этой категории граждан?

Пресс-портрет
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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