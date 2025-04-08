Игорь Дитрих: Потребуются годы, чтобы созрел качественный преподавательский состав на медкафедре ПсковГУ

Потребуются десятилетия, чтобы в сфере медицины ПсковГУ появился качественный профессорско-преподавательский состав. Такое мнение бывший заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что хороший практикующий врач может стать хорошим учителем на практике, но не всегда способен дать базовую теорию в том объеме, в котором она необходима студентам, которые начинают свой путь с азов.
«Принято решение, что второй год ординатуры наши целевики будут проходить на наших базах. Лучшие доктора будут обучать их практической части. И они будут этому учить хорошо, это те фундаментальные знания: история медицины, биология, фармакология и так далее, которые изучается с азов. Мы изучали это, но помним далеко не все. В нашей памяти осталось то, что в данный момент нужно тебе, как практику. В целом мировоззрение и обучение основано на многих факторах. Ты должен изучить больше, чтобы сделать выжимку и для себя оставить только нужное», – уточнил депутат.
При этом, по мнению Игоря Дитриха, потребуется много лет, чтобы к текущей материально-технической базе добавился качественный преподавательский состав.
«Материально техническая платформа подготовлена. Понятно, что нужны будут годы, может быть, даже и десятилетия, чтобы у нас созрел качественный профессорско-преподавательский состав. Этому надо уделять внимание и набраться терпения. Это надо сейчас критиковать, чтобы время созревания уменьшить», – заключил Игорь Дитрих.