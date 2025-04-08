Общество

Игорь Дитрих: Потребуются годы, чтобы созрел качественный преподавательский состав на медкафедре ПсковГУ

Потребуются десятилетия, чтобы в сфере медицины ПсковГУ появился качественный профессорско-преподавательский состав. Такое мнение бывший заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Беспокойство по качеству обучения медиков все равно осталось. Да, в ПсковГУ была создана прекрасная материально-техническая база. Я не зря упомянул, что мы учились в стенах, которым по два, по три века. Профессорско-преподавательский состав, академики, научная база, школа. И, конечно, мне часто задают вопрос, почему не начать преподавать? А потому что меня никто этому не учил. Меня учили профессии. А чтобы преподавать профессию, нужны другие знания, опыт. Передача опыта наставников, профессоров, академиков, чтобы тебя научили, как ты должен научить студентов», – сказал Игорь Дитрих.

Он уточнил, что хороший практикующий врач может стать хорошим учителем на практике, но не всегда способен дать базовую теорию в том объеме, в котором она необходима студентам, которые начинают свой путь с азов.

«Принято решение, что второй год ординатуры наши целевики будут проходить на наших базах. Лучшие доктора будут обучать их практической части. И они будут этому учить хорошо, это те фундаментальные знания: история медицины, биология, фармакология и так далее, которые изучается с азов. Мы изучали это, но помним далеко не все. В нашей памяти осталось то, что в данный момент нужно тебе, как практику. В целом мировоззрение и обучение основано на многих факторах. Ты должен изучить больше, чтобы сделать выжимку и для себя оставить только нужное», – уточнил депутат.

При этом, по мнению Игоря Дитриха, потребуется много лет, чтобы к текущей материально-технической базе добавился качественный преподавательский состав.

«Материально техническая платформа подготовлена. Понятно, что нужны будут годы, может быть, даже и десятилетия, чтобы у нас созрел качественный профессорско-преподавательский состав. Этому надо уделять внимание и набраться терпения. Это надо сейчас критиковать, чтобы время созревания уменьшить», – заключил Игорь Дитрих.