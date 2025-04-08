Общество

Первый выезд псковского депутата Анны Дмитриевой: проблемы дорог и дворов

Депутат городской Думы Анна Дмитриева совместно с главой Пскова Борисом Елкиным и представителями профильных служб совершила свой первый контрольный выезд на территорию округа №5. В ходе встречи с местными жителями они оценили состояние объектов и обсудили возможные пути решения существующих проблем. Подробнее — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Выезд на избирательный округ № 5 в рамках исполнения решения Псковской городской Думы состоялся 9 апреля. В ходе объезда были рассмотрены несколько ключевых проблем. В первую очередь участники проинспектировали территорию МБОУ «Гимназия № 29», где обсуждались изменения схемы движения автотранспорта в учебное время.

Безопасность для школьников или комфорт для жильцов

Местные жители выразили беспокойство по поводу скопления автомобилей родителей учеников у здания школы со стороны улицы Госпитальной, 15а. Они сообщили, что в результате этого образуются пробки, затрудняющие движение в небольшом дворе и создающие проблемы для выезда жильцов на личном транспорте.

«С ситуацией на этой территории я знаком уже не первый день. Здесь очень маленький пятачок. Если что-то ограничивать, то машины перестанут парковаться, что создаст дополнительную проблему для жильцов домов», - прокомментировал ситуацию глава города.

Для решения данной проблемы рассматривались различные варианты, включая установку шлагбаума и дополнительных дорожных знаков. Однако эти предложения вызвали разногласия среди участников встречи, поскольку они посчитали, что такие меры не смогут полностью устранить проблему. Вместо этого было предложено создать отдельную парковочную зону для жителей.

Глава города Борис Елкин предложил жителям организовать территориальное общественное самоуправление (ТОС), чтобы ускорить процесс решения вопроса. Жители первоначально сомневались в эффективности такой инициативы, но после разъяснений и обещания поддержки со стороны депутата Анны Дмитриевой их опасения были частично развеяны.

Последствия начала строительства военного госпиталя

Далее внимание представителей власти привлекла муниципальная земля между многоквартирными домами по улице Красноармейской, дом 14а и Максима Горького, дом 51, которая находится в ненадлежащем состоянии после начала строительства военного госпиталя.

Одной из ключевых жалоб жителей стало долгое отсутствие площадки для сбора крупногабаритного мусора, которая существовала ранее. Проблема получила частичное решение благодаря установке новой площадки, однако она вызвала новый виток недовольства среди местных жителей, так как оказалась расположена на открытом пространстве, хорошо просматриваемом с верхних этажей соседних домов. Борис Елкин, внимательно выслушав претензии, заверил собравшихся, что этот вопрос будет тщательно изучен, и приняты необходимые меры для поиска оптимального решения.

Однако главной причиной беспокойства жителей стало плачевное состояние муниципального двора, превратившегося в неровную поверхность с ухабами. Как выяснилось, причина ухудшения территории кроется в интенсивной эксплуатации пространства строительной техникой во время возведения военного госпиталя. Тяжелые машины использовали участок для размещения и маневров, что привело к образованию глубоких колей и разрушению покрытия. Эти повреждения значительно усложнили доступ как к самим домам, так и к недавно установленной площадке для крупногабаритного мусора. Также площадка на текущий момент используется для парковки автомобилей.

Глава города Борис Елкин подчеркнул, что первоочередной задачей является устранение проблемы с несанкционированной парковкой, препятствующей нормальной эксплуатации территории. Он поручил Контрольному управлению администрации города взять ситуацию под строгий контроль. Параллельно с этим, по завершении строительных работ госпиталя, планируется приступить к полноценному благоустройству двора. Вполне вероятно, что с этой стороны организуют дополнительный въезд на территорию госпиталя, что позволит улучшить логистику передвижения транспорта. Отдельное внимание будет уделено ремонту дороги, примыкающей к данному участку, работы по которой предварительно намечены на следующий год.

«Осенью рабочие выносили рамы, доски и другие строительные материалы, складируя их в отведённых местах. Это вызывало у жителей беспокойство. К счастью, проблема была услышана. Мы общались с представителями министерства обороны (заказчик строительства военного госпиталя - ред.), и, как результат, вывоз строительных отходов практически прекратился. Этот район может быть очень уютным. Здесь живут замечательные люди, которые делают свои дворы ещё более комфортными и красивыми. Хочется помочь им в этом. Нам пообещали включить район в план ремонта, и я надеюсь, что тогда проблема будет закрыта для нас. Ведь всегда нужно верить в лучшее», - резюмировала Анна Дмитриева.

Протечка крыши и «гильотинки»

Осмотр многоквартирных домов на улице Максима Горького, в частности домов №45 и 43/8, вызвал серьезную озабоченность у участников выезда. Особенно остро встал вопрос с крышей дома №45, которая находится в аварийном состоянии.

Протечки кровли приводят к повреждению электропроводки, создавая потенциальную угрозу безопасности жильцов. Несмотря на наличие актов обследования и протоколов общих собраний, подтверждающих критическое состояние дома, управляющая компания «Комфортное домоуправление» ограничивается формальными ответами и обещаниями о предстоящем ремонте. При этом капитальный ремонт кровли и фасада был запланирован еще на 2015–2017 годы, но до сих пор не выполнен. Жильцы неоднократно обращались с просьбами о поддержании хотя бы минимально приемлемого состояния отмостки вокруг дома, но пока их запросы остаются без должного отклика.

В связи с этим глава города пообещал обратиться к директору псковского Фонда капремонта Андрею Анисимову, а также призвать управляющую компанию активизировать работу по приведению дома в надлежащее состояние и принять оперативные меры для устранения существующих недостатков.

Во время осмотра двора дома №41/9 по улице Максима Горького была обсуждена необходимость его благоустройства. Борис Елкин предложил жителям рассмотреть возможность создания Территориального общественного самоуправления (ТОС). Примером успешного опыта функционирования ТОСов стал проект, реализация которого позволила создать полноценный спортивный комплекс, объединив усилия различных уровней финансирования.

Жители выражали опасения относительно активности участия в деятельности ТОСа. Однако Борис Елкин поддержал инициативу, предложив начать с небольших шагов, постепенно приводя территорию в порядок. Участники встречи согласились, что создание ТОСа может стать эффективным инструментом для реализации проектов по благоустройству, включая установку современных детских площадок.

«Мне особенно больно видеть "гильотинки", — обратилась Анна Дмитриева к главе города, указывая на старые качели. — Я боюсь, что если не сегодня, то завтра они могут упасть вместе с ребёнком, который будет на них качаться».

Кроме того, главой города было отмечено увеличение количества заявок на участие в программах ТОСов, что свидетельствует о росте интереса населения к таким инициативам.

«В этом году мы оценим количество заявок от ТОСов. Возможно, нам придётся увеличить финансирование, так как количество таких объединений значительно возросло. Однако и ресурсы, доступные как в нашем городе, так и в области, растут. Если объединить усилия всех участников, мы сможем создать действительно значимые и интересные проекты для наших дворов. В нашем городе лимит составляет один миллион рублей, а в области — уже 500 тысяч. На эти средства можно установить качели, горки и другие интересные объекты. Или же можно объединить усилия и создать комплекс для всего двора», - обратился к жителям Борис Елкин.

Туристический кластер в зоне риска: проблемы коммуникаций и дорога к обновлению

Отдельное внимание было уделено ситуации, сложившейся в переулке Дружбы, где расположены здания, являющиеся важным историческим памятником. Здесь предстоит провести замену старых коммуникаций, включая квартальный водопровод, а также последующее асфальтирование дороги. Эта работа приобретает особую значимость ввиду формирования в данном районе полноценного туристического кластера, включающего в себя три Офицерских флигеля, храм, здания Омской офицерской части и прокуратуры. Уже разработаны маршруты для туристов, которые проходят через эти исторические места.

Однако жители района столкнулись с проблемами, связанными с устаревшими коммуникациями. К сожалению, просьба о ремонте дороги не была удовлетворена, так как существующая система канализации находится в плохом состоянии и требует замены. Основная сложность связана с организацией водоотвода — из-за отсутствия надлежащей ливневой системы вода скапливается, что препятствует проведению необходимых ремонтных работ.

Еще одним поводом для обращений стали планы псковичей приватизировать близлежащую территорию и обустроить проезд. Глава города совместно с депутатом по округу предложили решения проблемы: «Мы подготовим пакет документов. Необходимо посмотреть, как территория размежевана, посмотреть кадастровую карту и окажем поддержку в приватизации территории».

Ремонт и спил деревьев

Ремонт дорог вдоль переулков Олега Зобова (дом №5) и Комдива Кирсанова (дом №3) также стал частью планов по благоустройству территории, особенно после того, как земля была передана в ведение муниципалитета. Кроме того, местные жители подняли вопрос о необходимости спила деревьев.

Один из жителей поднял вопрос о нехватке парковочных мест, особенно в дни, когда проводятся службы в храме. Он предложил спилить некоторые деревья, чтобы освободить дополнительное пространство для парковки. Это предложение получило поддержку, так как многие автомобилисты вынуждены оставлять свои машины на газонах, что портит внешний вид и нарушает правила благоустройства. Борис Елкин согласился рассмотреть этот вариант и обещал изучить возможность расширения парковочной зоны путем спила деревьев.

«У нас есть приказ, и в течение полугода мы полностью проведём кадастрирование всех участков. Также будем межевать земельные участки многоквартирных домов. Это касается многих участков. У нас уже есть все планы. Сейчас мы будем переносить их на местность и регистрировать. Однако уже сейчас можно планировать использование земли, поскольку она уже наша», — сказал Борис Елкин.

Любимая аварийная площадка

Предпоследней точкой в ходе депутатского объезда стало состояние детского игрового комплекса, расположенного возле дома 54А по улице Яна Райниса. Он был признан аварийным.

Депутат подчеркнула, что детская площадка пользуется большой популярностью. Глава города предложил проработать с жителями вопрос благоустройства этой территории. Одним из инструментов которого может стать участие в городском и областном конкурсах проектов ТОС.

Завершая объезд, Анна Дмитриева уделила особое внимание вопросам асфальтирования улиц Ранняя, Окраинная и Родниковая. Местные жители пожаловались на отсутствие тротуаров и заявили о необходимости асфальтирования дорог. Они рассказали, что ранее обращались в администрацию, где им сообщили о готовности проекта и пообещали начало работ, однако до настоящего момента ничего не изменилось. Анна Дмитриева взяла этот вопрос под личный контроль и пообещала заняться поиском проекта, чтобы ускорить процесс начала работ.

В завершение мероприятия Борис Елкин поделился итогами контрольного выезда, подчеркнув, что пятый округ отличается сложностью из-за сочетания частного сектора и многоквартирных домов, а также наличия множества старых построек, требующих значительных финансовых вложений и ремонта. Выезд оказался продуктивным, позволив выявить ключевые проблемные зоны и важные моменты.

Борис Елкин особо отметил, что многие земли ранее находились вне юрисдикции муниципалитета, вызывая определённые трудности в управлении территорией.

Однако ситуация изменилась: на прошедшей неделе соответствующие земли были официально переданы в муниципальную собственность, что открывает новые перспективы для развития общественных пространств и благоустройства. Теперь администрация сможет активно заниматься межеванием участков и выделением средств на ремонт дорожной сети.

Кроме того, обсуждалась передача территорий, прилегающих к многоквартирным домам, непосредственно владельцам жилья. Это даст им возможность самостоятельно принимать решения касательно обустройства и улучшения своей инфраструктуры. Глава города подчеркнул, что впереди ещё много работы, но достигнутый прогресс даёт основания надеяться на положительные изменения в будущем.

Также о своем первом выезде в роли депутата высказалась и Анна Дмитриева.

«Честно признаюсь, я сильно переживала и волновалась, ведь мы с командой не успели охватить все вопросы и найти решения для каждого из них. Тем не менее, мне хотелось показать Борису Андреевичу разнообразие проблем нашего округа.Основной задачей было выявление проблемных зон и разработка стратегий их устранения. И, к счастью, я почувствовала уверенность в том, что у нас всё получится. Важно понимать, что успех возможен лишь при тесном взаимодействии всех сторон. Хочу отметить глубину знаний и профессионализм Бориса Андреевича. Его практические советы помогли чётко увидеть путь к решению сложных вопросов. Мне кажется, что наше сотрудничество будет плодотворным», - заключила депутат по пятому округу.

Олесия Кривченкова