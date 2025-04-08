Общество

Украсить витрины и входные группы к 80-летию Победы предлагают псковичам

Минстрой России совместно с Ассоциацией развития территорий при поддержке администрации президента Российской Федерации и ВАРМСУ проводят всероссийский конкурс «Весна Победы», посвященный празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, на лучшее оформление витрин и входных групп нежилых, социальных, культурных и других объектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Сегодня вся команда стройкомплекса и отрасли ЖКХ стремится создать уникальную атмосферу Победы и чествования наших героев. Конкурс "Весна Победы" призван не только украсить наши города, но и воспитать патриотизм среди граждан, подчеркнуть важность исторической памяти и единства на основе традиционных российских ценностей», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Региональный этап конкурса продлится по 12 мая 2025 года. К всероссийскому конкурсу присоединится и Псковская область.

Федеральный этап состоится с 15 мая по 11 июня 2025 года. На этом этапе принимаются заявки только от уполномоченных органов (оргкомитетов) субъектов Российской Федерации. Экспертный совет конкурса выберет по три федеральных победителя в каждой номинации, а Наблюдательный совет утвердит окончательное решение.

«Весна Победы» — это не просто украшение объектов городской инфраструктуры, но и возможность прикоснуться к истории, передать эстафету памяти будущим поколениям. В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» создана концепция городских площадок, где каждый сможет внести свой вклад в чествование памяти героев.

Конкурс будет проводиться в следующих номинациях:

Витрина (входная группа) социального объекта;

Витрина (входная группа) объекта торговли или общественного питания (малый и средний бизнес);

Витрина (входная группа) объекта сферы оказания услуг населению и сферы гостеприимства (малый и средний бизнес);

Витрина (входная группа) объекта торговли предприятия, не являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства.

Положение о конкурсе и требования к заявкам участников размещены на официальном сайте конкурса.

При оформлении витрин или входных групп рекомендовано использование официального брендбука, размещенного на ресурсе.