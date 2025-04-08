Общество

Псковичи через QR-коды могут оставить отзывы об объектах нацпроектов

В Псковской области продолжает работать канал обратной связи с жителями региона по объектам, которые построены или отремонтированы в рамках президентских национальных проектов. С помощью специализированных QR-кодов граждане оставляют отзывы и обращения о состоянии или работе социально значимых учреждений. Каждое из пожеланий прорабатывается Проектным офисом Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Особое внимание жителей региона в этом году было приковано к объектам образования и культуры. Так, например, положительная оценка поступила в адрес псковской гимназии №29. В обращении отмечается, что «школа хорошая». Отдельно в отзыве указано на современное оснащение профильных кабинетов, в частности кабинета технологии. Напомним, новая современная школа на 825 мест открыла свои двери в Пскове в 2023 году благодаря нацпроекту «Образование».

Сразу несколько обращений поступило в адрес работы первого в регионе Культурного центра, открытого в начале этого года в Острове. Новый объект культуры появился в Псковской области благодаря реализации президентского национального проекта «Культура», продолжением которого стал нацпроект «Семья». В центре работает более 10 кружков, учреждение является базой для репетиций островских творческих коллективов.

В одном отзыве отмечаются удобный подъезд к учреждению и хорошие кабинеты. Еще одно обращение касалось графика работы центра. Гражданин выразил сомнение, что заявленные часы работы учреждения будут удобны жителям. В ответе на обращение жителю пояснили, что еще продолжается распределение времени для занятий секций и проведения культурно-массовых мероприятий для населения.

«Режим работы центра культурного развития на сегодняшний день включает только часы работы администрации учреждения. Режим работы клубных формирований, работа творческих студий будет утверждаться с учетом пожеланий участников и их возрастной категорией, в том числе в вечернее время и в выходные дни», — пояснили специалисты учреждения.

Отметим, QR-коды являются одним из инструментов получения обратной связи от жителей о реализации нацпроектов. При сканировании QR-кода пользователь попадает на страницу анкеты конкретного объекта, размещенную на сайте национальныепроекты.рф. Там он может оставить отзыв в положительном или негативном ключе, оставаясь при этом анонимным.