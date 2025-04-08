Общество

Условия содержания запертых в псковской квартире десятков кошек проверит полиция

УМВД России по городу Пскову проводит проверку по обращениям зоозащитников, которые обеспокоены судьбой кошек, запертых в квартире на проспекте Энтузиастов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото животных, содержащихся в небольшом помещении на Энтузиастов, предоставила волонтёр Василиса Иванова

В ведомстве уточнили, что участковый дважды выходил на адрес, хозяйку кошек он пока не застал, но будет выходить снова для установления условий содержания животных и их состояния. Если потребуется оценка ветеринара, будет привлечена соответствующая служба.

Напомним, в начале марта к зоозащитникам обратился хозяин частного дома, расположенного в деревне Родина в Псковском районе. Волонтёры выяснили, что в помещении в условиях антисанитарии содержались более 50 кошек, которых впоследствии перевезли в квартиру на Энтузиастов. Попытки помочь женщине, которая взяла животных на попечение, навести порядок и провести необходимые обработки её питомцам не увенчались успехом. Подробностями произошедшего поделилась волонтёр Василиса Иванова в программе «Зверьё моё» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Зоозащитники написали обращения в полицию и прокуратуру.

В марте 2023 года в редакцию Псковской Ленты Новостей обратились собственники квартиры на Сиреневом бульваре. Жильё несколько лет сдавалось в аренду, после чего оказалось непригодным для проживания. Повсюду виднелись следы кошачьей жизнедеятельности, при этом самих животных обнаружить не удалось.