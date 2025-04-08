Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Скандал с ректором ПсковГУ — репутационные потери или «окно возможностей»?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ключевая тема, которую сегодня обсудят ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин, Артем Татаренко: «Скандал с ректором ПсковГУ — репутационные потери или "окно возможностей?"» Кроме того, «мудрецы», как обычно, представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.