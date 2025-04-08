Общество

В Пскове стартовала защита молодежных проектов на форуме «Голос молодежи»

Избирательная комиссия Псковской области открыла защиту проектов в рамках II Форума старшеклассников «Голос молодежи» в Пскове сегодня, 10 апреля. Конкурсный отбор организован для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет и проводится в регионе впервые, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Напомним, на первом форуме старшеклассников «Голос молодежи» губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил ко второму форуму создать на его базе грантовую площадку.

С 12 марта по 3 апреля молодые люди подавали проекты в пяти направлениях: «Страницы истории Псковской области», «80-летие Великой Победы», «Добровольчество», «Выбор молодежи» и «Молодые лидеры». Из 28 поданных заявок 27 допущены к защите.

В состав жюри вошли шесть человек:

И. о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов.

Директор ООО «Городской формат плюс», член Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Илья Можаев.

Руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области и центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Начальник отдела организации деятельности Избирательной комиссии Псковской области Наталья Алексеева.

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области, член Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Виталий Рахманов.

Победители конкурсного отбора получат финансирование из областного бюджета в размере от 50 000 до 350 000 рублей на реализацию своих проектов на территории Псковской области.