Общество

300 тысяч рублей алиментов задолжал себежанин перед своим сыном

За невыплату долга по алиментам себежанину назначили 100 часов обязательных работ и обязали оплатить задолженность, превышающую 300 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

«Для того, чтобы напомнить нарушителю о необходимости регулярно исполнять родительские обязанности, к неплательщику наведывался судебный пристав по ОУПДС, но мужчина был негостеприимен: двери не открывал, повестки о вызове на прием в подразделение ведомства игнорировал. Мужчину-должника заметили в здании суда и доставили его к судебному приставу-исполнителю. В отделении был составлен протокол об административном правонарушении», - рассказали в УФССП.

По результатам рассмотрения дела об административном нарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.3.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей», себежанину в качестве наказания назначили 100 часов обязательных работ. Также он обязан погасить долг, превышающий 300 тысяч рублей.