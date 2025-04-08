Общество

Спрос на анализ клещей после укусов вырос в первую неделю апреля в 2–5 раз

В начале апреля специализированные лаборатории зафиксировали взрывной рост поступления клещей на анализ.

«За восемь дней апреля в наши лаборатории поступило 1334 клеща для исследований, тогда как за весь март поступило 808 членистоногих», — сообщили, в частности, в компании «Инвитро».

Согласно данным лаборатории «Гемотест», за первую неделю апреля на анализ принесли 50% от общего числа клещей, поступивших за весь март.

По состоянию на начало апреля клещи активизировались в 47 российских регионах, подсчитали «Известия», проанализировав данные региональных управлений Роспотребнадзора. Обычно членистоногие просыпаются в мае-июне, отмечают эксперты. А столь раннее начало клещевого «сезона» в этом году, по их мнению, объясняется теплой зимой и ранней оттепелью.

Сейчас наибольшее число обращений за медпомощью после укусов клещей зарегистрировано в Ставропольском крае. По данным управления Роспотребнадзора по региону, с 31 марта по 6 апреля клещи покусали 154 человека.

По 100 и более обращений за медпомощью из-за укусов клещей зарегистрировано в Тюменской, Курганской, Самарской, Нижегородской, Московской и Вологодской областях. А в Смоленской области отметили пятикратный рост в период с 31 марта по 6 апреля по сравнению с предыдущей неделей.

После извлечения клеща обязательно сдавать на исследование для выявления основных инфекций, таких как клещевой энцефалит, боррелиоз, рикетсиоз, анаплазмоз, эрлихиоз и бабезиоз, отметил инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.

Напомним, 11 укусов клещей зарегистрировали в Пскове с начала года.