Общество

Как уйти от тирана и абьюзера, ответил психолог

Мужчина-абьюзер – это довольно часто встречающая ситуация во всем мире, в том числе и в России. Об этом рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

Фото: Шедеврум

По словам эксперта, бывает и наоборот – мужчины желают разорвать болезненные отношения, но не могут, так их «что-то держит».

«Из своей практики я бы разделил этих людей на несколько групп. Первую держит зависимость - материальная или моральная. Например, мужчина содержит женщину, она боится, что не справится с содержанием детей. К тому же, у пар часто бывает общий бизнес, недвижимость, иные материальные блага. Вторая группа - это страхи остаться одной, убеждения, например, что семья должна быть полной, особенно, если в ней растут дети. На самом деле, у людей очень много различных убеждений, которые не позволяют уйти от абьюзера», - объясняет психолог.

Есть и другие женщины, которые боятся, что они никому не нужны. Часто бывает, что такие фобии подпитывают абьюзеры. Как отметил специалист, с такой группой людей достаточно легко работать. Но есть и вторая группа, которая примеряет на себя синдром жертвы по треугольнику Карпмана. Это достаточно известная ситуация, когда люди входят в отношения, в которых играют роль жертвы, преследователя или спасателя, пишет RuNews24.ru.

«Есть люди, которым необходимо постоянно быть жертвами. Как правило, это детско-родительский сценарий, который научен от родителей. Самое интересное, что даже если эти люди прекращают отношения с абъюзером, то в итоге они ищут такого же, а то еще и хуже абьюзера. Сценарий повторяется, так как люди испытывают внутреннюю потребность быть жертвой, от кого-то страдать. Поэтому они ищут людей, от которых можно страдать. Им достаточно сложно перестроиться. Это очень долгий процесс, ведь у жертвы очень много выгод. Такой тип людей, как правило, ищет спасателей, которые их жалеют и подставляют свое плечо», - отметил Сергей Лунюшин.

Когнитивно-поведенческий психотерапевт подчеркнул, что причины союза с тиранами всегда разные.

«Синдром жертвы - это неосознанное желание страдать, и человек неосознанно ищет себе партнера, от которого можно страдать. Для того, чтобы уйти от отношений с абьюзерами, необходимо понять причины необходимости создания таких отношений, а после – их решить», – резюмировал психолог Сергей Лунюшин.