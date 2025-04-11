Как уйти от тирана и абьюзера, ответил психолог

Мужчина-абьюзер – это довольно часто встречающая ситуация во всем мире, в том числе и в России. Об этом рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.
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По словам эксперта, бывает и наоборот – мужчины желают разорвать болезненные отношения, но не могут, так их «что-то держит».
Есть и другие женщины, которые боятся, что они никому не нужны. Часто бывает, что такие фобии подпитывают абьюзеры. Как отметил специалист, с такой группой людей достаточно легко работать. Но есть и вторая группа, которая примеряет на себя синдром жертвы по треугольнику Карпмана. Это достаточно известная ситуация, когда люди входят в отношения, в которых играют роль жертвы, преследователя или спасателя, пишет RuNews24.ru.
Когнитивно-поведенческий психотерапевт подчеркнул, что причины союза с тиранами всегда разные.
«Синдром жертвы - это неосознанное желание страдать, и человек неосознанно ищет себе партнера, от которого можно страдать. Для того, чтобы уйти от отношений с абьюзерами, необходимо понять причины необходимости создания таких отношений, а после – их решить», – резюмировал психолог Сергей Лунюшин.