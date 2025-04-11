Общество

На службу в Росгвардию призовут 48 псковских юношей с безупречной репутацией

48 юношей из Псковской области призовут для прохождения военной службы. Одновременно в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии началось увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Призываемые молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация, напомнили в ведомстве.

В ходе призыва направляемым в Росгвардию военнослужащим в военкоматах будет выдана полевая форма расцветки «Мох» и «Синяя точка», в зависимости от предназначения воинской части, в которой будет проходить службу призывник. Форма представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.

Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции. Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России

Всего из регионов СЗФО в Росгвардию будет призвано более около тысячи граждан.