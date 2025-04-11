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Общество

В Псковском политехническом колледже прошел семинар по исторической памяти

11.04.2025 18:01|ПсковКомментариев: 0

В Псковском политехническом колледже состоялся образовательный семинар для студентов «Памятники Великой Отечественной войны - как сохранить». В нем приняли участие студенты и преподаватели колледжа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское регионально отделение партии «Единая Россия»

С приветственным словом к участникам семинара обратился исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов. Он подчеркнул значимость проводимого мероприятия.

«Сохранение и реставрация памятников чрезвычайно важны. В год 80-летия Победы это приобретает особенный смысл. Город Псков – это город-крепость, чья история всегда была связана с защитой нашего Отечества. На территории нашего города огромное количество памятников, которые так или иначе говорят о событиях Великой Отечественной войны. Они достойны не только сохранения, но и изучения», – сказал Александр Седунов.

Основные правовые аспекты, касающиеся охраны и сохранения памятников, молодежи обозначил первый заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий. Он обратил внимание на основную законодательную базу по теме охраны объектов культурного наследия, рассказал о порядке привлечения молодежи в качестве волонтеров к работам по сохранению объектов, посвященных Великой Отечественной войне. Он отметил, что из более чем трех тысяч объектов культурного наследия более 300 – это объекты, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны.

 
«Необходимо, чтобы молодое поколение обратилось к этой теме и внесло в нее свои умы, как основной мотив своей деятельности. Важно, что студенты могут получить возможность принять участие в реставрационном процессе и на практике применить полученные в колледже знания», – сказал Антон Заруцкий.

Модератором семинара выступила заместитель директора Научно-производственного центра по охране памятников Псковской области, секретарь первичного отделения «Единой России», эксперт партийного проекта «Историческая память»  Мария Лисенкова.

С докладом «Концентрационные лагеря на территории Пскова в годы немецкой оккупации: история и мемориализация» выступил магистрант второго курса Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Даниил Сергеев. 

Целью семинара является повышение осведомленности учащихся и студентов возраста 18-25 лет профильных учебных заведений в сфере сохранения наследия России о наследии Великой Отечественной войны через участие в образовательном семинаре «Памятники Великой Отечественной войны - как сохранить», а также в викторине-тесте в онлайн-формате с выдачей сертификата в электронном формате.

Напомним, главной целью партийного проекта «Историческая память» является сохранение исторического и культурного наследия России, содействие патриотическому воспитанию молодежи, противодействие попыткам фальсификации истории, социальная поддержка участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Среди первоочередных задач – содействие реставрации памятников истории и культуры, изучение и сохранение объектов культурного наследия. Куратором проекта в Псковской области является секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Валерий Филимонов, возглавляет региональный общественный совет заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов.

«История, культура, традиции – это душа народа, основа его самобытности и национальной идентичности. Наши история и культура – это уникальная основа, которая должна быть востребована для произведений в кино, театре, литературе, для реализации исторических и музейных проектов. Знакомство с национальным архитектурным, культурным, историческим наследием должно быть интересным и притягательным для молодых граждан России. Только так можно укрепить связь поколений, неразрывность развития нашего Отечества», – говорится в народной программе партии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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