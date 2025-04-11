Общество

Приставы помогли уволенной псковичке восстановиться на работе

Судебные приставы помогли восстановить в должности преподавателя, которого незаконно уволили из учебного заведения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСПП по Псковской области.

Женщина работала в учебном заведении преподавателем, но ее уволили и отстранили от преподавательской деятельности. Она обратилась в суд с иском о восстановлении ее в должности.

Исполнительный документ о восстановлении псковички на работе поступил на исполнение в отделение судебных приставов Псковского района. Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководство учебного заведения о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной и уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ, за неисполнение решения суда. Во избежание негативных последствий директор учебного заведения восстановил псковичку в прежней должности.