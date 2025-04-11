Общество

Игорь Дитрих: ИИ никогда не заменит приветливые улыбки и добрые сердца учителей

Каждый участник конкурса профессионального мастерства среди педагогов воспитает несколько новых звезд, заявил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих, выступая на церемонии торжественного закрытия областного этапа всероссийских конкурсов «Учитель года России-2025», «Воспитатель года России-2025», «Учитель-дефектолог года России-2025» и «Мастер года-2025» в псковской гимназии №29 сегодня, 11 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«От лица председателя Псковского областного Собрания, от лица каждого депутата мы вас поздравляем. Вы лучшие. Спасибо организаторам, всем участникам, группам поддержки, гостям. И отдельное спасибо победителям и побежденным», – сказал Игорь Дитрих.

Он отметил, что более 30 лет существует конкурс «Учитель года России», каждый год Псковская область открывает для себя десятки новых имён, десятки звёзд. Год от года их количество не убывает.

«Каждый из вас, кто участвовал сегодня в конкурсе, воспитает по 10-20 будущих звёзд, которые потом также будут участвовать в таких же конкурсах. И эти звезды живут не где-то, а на территории Псковской области, воспитывают наших детей и внуков. И смотря на вас, на всех участников, могу сказать, что ваши глаза, ваши приветливые улыбки и добрые сердца никогда не заменит искусственный интеллект», – добавил Игорь Дитрих.