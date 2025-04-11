Общество

Посвящённый Дню освобождения узников концлагерей митинг прошёл в Пушкиногорском районе

Митинг, посвящённый Дню освобождения узников фашистских концлагерей, прошёл 11 апреля на центральном братском захоронении Пушкиногорского района. Об этом глава района Оксана Филиппова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Сотрудники администрации района, юнармейцы, граждане, бывшие несовершеннолетние узники собрались возле памятного знака, чтобы почтить память миллионов жертв нацистских концлагерей.

На митинге присутствовали пять жителей района, чьи детские годы прошли в концлагерях. Своими воспоминаниями об ужасах того времени поделилась Нина Годунова.

«Вместе с председателем Совета ветеранов района Василием Кондратюком и советником по воспитанию, куратором движения Юнармия школы имени Александра Пушкина Еленой Григорьевой адресовали присутствующим бывшим несовершеннолетним узникам пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни, а всем пушкиногорцам - мирного неба и сохранения памяти о самой бесчеловечной и трагической странице в истории Великой Отечественной войны», - добавила Оксана Филиппова.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается в мире 11 апреля. Эта памятная дата была установлена в честь интернационального восстания узников концлагеря Бухенвальд (нем. Buchenwald), произошедшего 11 апреля 1945 года. Восстание стало символом сопротивления и надежды на освобождение для тысяч заключенных.