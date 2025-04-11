Общество

УФСИН и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали управление Федеральной службы исполнения наказания России по Псковской области и филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФСИН.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Своими подписями официальный документ скрепили начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов и руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

В рамках подписанного соглашения стороны договорились об оказании всесторонней поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей из числа лиц, в отношении которых применяется исполнительная или постпенитенциарная пробация. Это будет касаться психологической, юридической, медицинской помощи, правового просвещения, предоставления мер социальной поддержки, содействия в трудоустройстве.

Кроме того, в планах проведение совместных культурных и просветительских мероприятий патриотической направленности. Для достижения намеченных целей будет оказываться взаимная консультационная помощь и обмен информацией, а также совместное участие в различных тематических программах.

В продолжение разговора представители УФСИН посетили офис филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» для обсуждения конкретных шагов по реализации подписанного соглашения и других вопросов. Встречу посвятили практическим аспектам сотрудничества, по итогу которой участники определили первоочередные задачи и наметили сроки их исполнения.