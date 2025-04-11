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Общество

Стартовал XXI фестиваль интеллектуальных игр для школьников «Встречи на Ловати»

12.04.2025 08:48|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 12 апреля, в городе Великие Луки стартовал XXI фестиваль интеллектуальных игр среди школьников «Встречи на Ловати». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, участниками станут команды из различных регионов страны.

Фото здесь и далее: «Встречи на Ловати - 2025» / «ВКонтакте»

В этом году на фестиваль съехались представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Твери, а также школьники из городов Ленинградской и Московской областей, включая Коммунар, Тосно, Бугры, Лугу, Долгопрудный, Коломну и Белоозерский. Кроме того, в соревнованиях участвуют ребята из Пскова, Пустошек и самих Великих Лук.

Фестиваль проходит на базе гимназии имени Софьи Ковалевской, где участникам предоставлен большой зал, позволивший значительно расширить число участников по сравнению с прошлыми годами.

Первый день обещает быть насыщенным: программа мероприятий продлится до позднего вечера, а впереди школьников ждут увлекательные интеллектуальные испытания и соревнования.

Программа проведения фестиваля интеллектуальных игр «Встречи на Ловати»:

12 апреля:

09:00 – Завтрак. 
09.15 – Запуск команд в зал.
09:30 – Команды занимают места в зале. Жеребьевка «Тройки»
 09:45 – Открытие Фестиваля. 
10:15 – «Песневед», 1-2 туры. 
11:30. – «Великолукские горки». 12 тем. 
13:15 – Обед.
 14:15 – Авоська и Основной турнир - 1-2 туры. 1-24 вопросы. 
15:15 – Отборочные игры в Тройке 
17:15 – Ужин (команды будут приходить по мере вылета из тройки, последние команды придут примерно в 17:45) 
18:30 – Игры группового этапа в игре Обратный отсчет (примерно до 20:30-21:00)
21.30 – последняя возможность для сдачи ответов на игру «Десятка».
19.30, 20.30 и 21.30 – автобусы в отели из гимназии.

13 апреля:
 09:00 – Завтрак. 
09:30 – Песневед. 3-4-й тур. 
10:45 – Основной турнир. 3-4 туры. 25-48 вопросы. 
12:15 – Обратный отсчет: финалы 
13:00 – Обед. 
14:00 – Тройка: финалы 
15:00 – Песневед-лото. 
16:00 – Награждение команд и закрытие Фестиваля. 
17:00 – Ужин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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