Стартовал XXI фестиваль интеллектуальных игр для школьников «Встречи на Ловати»

Сегодня, 12 апреля, в городе Великие Луки стартовал XXI фестиваль интеллектуальных игр среди школьников «Встречи на Ловати». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, участниками станут команды из различных регионов страны.
Фото здесь и далее: «Встречи на Ловати - 2025» / «ВКонтакте»
В этом году на фестиваль съехались представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Твери, а также школьники из городов Ленинградской и Московской областей, включая Коммунар, Тосно, Бугры, Лугу, Долгопрудный, Коломну и Белоозерский. Кроме того, в соревнованиях участвуют ребята из Пскова, Пустошек и самих Великих Лук.
Фестиваль проходит на базе гимназии имени Софьи Ковалевской, где участникам предоставлен большой зал, позволивший значительно расширить число участников по сравнению с прошлыми годами.
Первый день обещает быть насыщенным: программа мероприятий продлится до позднего вечера, а впереди школьников ждут увлекательные интеллектуальные испытания и соревнования.
Программа проведения фестиваля интеллектуальных игр «Встречи на Ловати»:
12 апреля:
09:00 – Завтрак.
09.15 – Запуск команд в зал.
09:30 – Команды занимают места в зале. Жеребьевка «Тройки»
09:45 – Открытие Фестиваля.
10:15 – «Песневед», 1-2 туры.
11:30. – «Великолукские горки». 12 тем.
13:15 – Обед.
14:15 – Авоська и Основной турнир - 1-2 туры. 1-24 вопросы.
15:15 – Отборочные игры в Тройке
17:15 – Ужин (команды будут приходить по мере вылета из тройки, последние команды придут примерно в 17:45)
18:30 – Игры группового этапа в игре Обратный отсчет (примерно до 20:30-21:00)
21.30 – последняя возможность для сдачи ответов на игру «Десятка».
19.30, 20.30 и 21.30 – автобусы в отели из гимназии.
13 апреля:
09:00 – Завтрак.
09:30 – Песневед. 3-4-й тур.
10:45 – Основной турнир. 3-4 туры. 25-48 вопросы.
12:15 – Обратный отсчет: финалы
13:00 – Обед.
14:00 – Тройка: финалы
15:00 – Песневед-лото.
16:00 – Награждение команд и закрытие Фестиваля.
17:00 – Ужин.