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Общество

Михаил Ведерников: Общественные советы провели более 180 мероприятий в 2024 году

12.04.2025 12:30|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на стратегической сессии общественных советов при исполнительных органах региона отметил важную роль этих организаций в принятии управленческих решений. С 2014 года в области действуют 21 общественный совет, объединяющий более 100 человек, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Скриншот из выступления Михаила Ведерникова / Telegram-канал

Их вклад, по словам губернатора, способствует учету мнений экспертов и интересов общества.

«Опыт и рекомендации этих важных профессиональных сообществ помогают максимально полно учитывать в управленческих решениях и экспертные мнения, и интересы общества», — подчеркнул Михал Ведерников.

Он привел примеры конкретных достижений, достигнутых при поддержке общественных советов, таких как улучшение туристической инфраструктуры, расширение событийного туризма и создание региональной награды для работников агропромышленного комплекса.

«Проработаны вопросы повышения доступности туристических объектов и увеличения турпотока, расширения формата событийного туризма. Выстроена системная работа по мониторингу реестра объектов культурного наследия. Учреждено региональное звание "Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области". Мы вместе с вами приняли решение о материальном поощрении и тренеров, и спортсменов по результатам их выступлений», - омтетил губернатор.

Особенно важным губернатором было отмечено количество проведенных мероприятий по общественному контролю — более 180 за прошлый год.

«На заседаниях советов было рассмотрено более 100 значимых нормативно-правовых актов. Отдельно хочу отметить труд тех председателей, которые работают уже не первый срок. Ваша активная гражданская позиция, ваша работа заслуживают искренней признательности, тем более, что все вы работаете на общественных началах», — сказал он.

Особую благодарность Михаил Ведерников выразил председателям советов, работающих не первый год, подчеркивая их значимость для формирования конструктивного диалога между властью и обществом. Губернатор также призвал руководителей региональных органов власти усилить взаимодействие с общественными советами, обещая, что их работа будет оцениваться строго, основываясь на ежегодном рейтинге.

Источник: Псковская Лента Новостей
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