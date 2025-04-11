Общество

Житель Петербурга о «Михайловском»: Какое богатство для орнитологов!

Сотруднику Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Алексею Михайлову удалось заснять серых цапель, которые недавно, в середине марта, вернулись в Святогорье с мест зимовки. Тогда служба информации музея со ссылкой на научного сотрудника музея-усадьбы Пушкиных и Ганнибалов Станислава Лебедева сообщала, что первые птицы были замечены в полёте над Маленцом, Соротью, Чёрным (Ганнибаловым) прудом.

Фото здесь и далее: Алесей Михайлов, Пушкинский заповедник.

Вчера удачливый фотоохотник поймал в кадр птиц, занятых восстановлением и вычинкой гнёзд, пострадавших от снега и сильного зимнего ветра.

В мемориальных усадьбах и в их окрестностях сейчас можно увидеть многих птиц, вернувшихся с зимовья, рассказали в музее. Несколькими днями раньше, также на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», Алексей Михайлов опубликовал фотографии, сделанные им в музее-усадьбе «Петровское», над озером Кучане. Это целые стаи лебедей и бакланов, белая цапля в полёте, проч., проч. Подписчики Алексея Михайлова традиционно высказали своё восхищение особо поэтичными кадрами, а петербуржец Алексей Голенко даже по-доброму позавидовал: «Какое Кучане богатое для орнитологов озеро. Здорово!»

В «Михайловском» абсолютно согласны с этой репликой: флора и фауна здешних мест чрезвычайно разнообразна. В заповеднике справедливо полагают, что насельников мемориальных усадеб Пушкинского заповедника и их окрестностей — как животных и птиц, так и растения — можно считать одной из самых ценных музейных «коллекций», хотя в фондовых документах они, конечно, не значатся. Таких же птиц, те же цветы и деревья видел и Пушкин, приехавший сюда сначала в ссылку, а потом возвращавшийся по доброй воле, из сердечной привязанности. Экскурсоводы всегда напоминают об этом своим слушателям, сопровождая гостей в прогулках по старинным усадебным паркам или просто акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна.

В музее также напомнили, что тема природы подробно раскрыта в экспозиции, пока не имеющей аналогов в Псковской области — на выставке «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт». Эта выставка, органично сочетающая академические и современные, мультимедийные приёмы показа экспонатов, была подготовлена в рамках федеральной программы празднования 225-летия со дня рождения Пушкина. Развёрнута она в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) и пользуется большим интересом у посетителей.

Побывать на этой выставке, напомнили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» можно даже сейчас, когда дома-музеи в мемориальных усадьбах закрыты на санитарный период. Для гостей в возрасте до 22 лет она доступна по Пушкинской карте.