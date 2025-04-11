Общество

Юрий Вяземский: Псковичи — по рождению герои

Встреча автора и ведущего телепередачи «Умники и Умницы», заведующего кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО Юрия Вяземского с псковской молодежью прошла в «Точке кипения» в Пскове сегодня, 12 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Марина Игнатьева / ПЛН

В мероприятии приняли участие студенты, преподаватели Псковского государственного университета, гости из Великого Новгорода и Смоленска. С ними Юрий Вяземский поделился своими впечатлениями о Псковской земле и его жителях. Автор и ведущий телепередачи «Умники и Умницы» отметил, что этот край создан быть особенным, героическим.

«Я хочу донести до вас, что псковичи по рождению герои, по генетическому коду. Поэтому совершайте героические поступки, это у вас в крови», — подчеркнул Юрий Вяземский.

Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО также отметил, что жители Псковского региона — настоящие русские люди. Гость встречи рассказал, что значит «русский человек».

«Самое главное — это язык. Через него понимаешь, что ты русский. Его надо знать. <…> Второй момент, обязательно надо знать историю, хотя бы своего края — Пскова, чтобы точно знать, что ты пскович. И третий момент, мы даже за рубежом чувствуем, что русские. Мы там скучаем по своей земле», — поделился Юрий Вяземский.

Следующая встреча с гостем мероприятия состоится в главно корпусе университета сегодня, 12 апреля. В актовом зале пройдёт финал регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умницы и умники».