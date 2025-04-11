Общество

Артём Николаев стал абсолютным победителем регионального этапа олимпиады «Умницы и умники»

Члены жюри определили финалистов регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умницы и умники», который проходит в главном корпусе Псковского государственного университета сегодня, 12 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Марина Игнатьева / ПЛН

Дипломы призеров ведущий игры вручил Ксении Крыловой и Анне Бурлаковой. Диплом победителя получил Дмитрий Марин. Диплом абсолютного победителя — Артем Николаев. Особенные призы отдельным старшеклассникам вручил автор и ведущий телепередачи «Умницы и умники», заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО Юрий Вяземский.



Особые призы получили Кирилл Сула и Ксения Крылова.

Подведение итогов олимпиады «Умницы и умники» завершилось общей фотосессией.