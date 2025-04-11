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Новоржевцев призвали поучаствовать в субботниках в преддверии Святой Пасхи

14.04.2025 09:58|ПсковКомментариев: 0

Рабочие коллективы и жители Новоржевского муниципального округа могут принять участие в субботниках, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Наш любимый Новоржев встречает нас сегодня солнечной, ясной и по-настоящему весенней погодой. Приглашаю коллективы провести на предстоящей неделе субботники на своих прилегающих территориях, а жителей прошу убрать свои придомовые территории. И пусть, как принято перед Святой Пасхой, наш город и округ будет праздничным и красивым. Хорошего дня и продуктивной рабочей недели, друзья!» - написала Любовь Трифонова.

Напомним, что коллектив сотрудников администрации Новоржевского муниципального округа провел субботник 4 апреля.

Также общий субботник планируется провести на территории Псковского района 15 апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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