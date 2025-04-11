«Постскриптум»: Задержание ректора ПсковГУ, ход строительства экотехнопарка и буллинг в школах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 апреля. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Олег Добрынин.
Основные темы программы сегодня:
- Непедагогично: ректор ПсковГУ Наталья Ильина арестована по делу о мошенничестве – опорный вуз несет репутационные потери, общественность оправляется от шока. Главная тема нашей программы с комментариями экспертов и нашего политобозревателя Александра Савенко.
- Перенесли на III квартал – Российский экологический оператор сдвинул сроки ввода в эксплуатацию псковского экотехнопарка.
- Последний оплот: Порховская межрайонная больница присоединит к себе Дновскую, Бежаницкую и Дедовичскую районные больницы.
- Клещи наступают – статистика пострадавших от кровососущих.
- Буллинг в школах – как остановить?