Культура

Многодетная семья из Латвии познакомилась с Псковским кремлем

Еще одна семья из Латвии переехала в Псковскую область и скоро получит российское гражданство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.



Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Знакомство с регионом Черноцкие начали с посещения Псковского кремля. Экскурсовод псковского музея рассказала Татьяне и Сергею и их трем детям об истории Пскова с первых веков возникновения города, строительства крепости и первого храма во имя Святой Троицы.

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет! Здесь церкви. Это окрыляет. Вот хорошо, спокойно и хорошо становится. И люди как то-то добрее», – поделилась впечатлениями Татьяна Черноцкая.

Сотрудники музея отметили, что в регионе действует специальная программа по переселению соотечественников.

«Псковский музей-заповедник всегда рад встречать дорогих гостей в самом сердце Псковской земли, приобщая к культуре и истории России», - заключили в музее.