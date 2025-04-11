Общество

Псковских курсантов наградили за успехи в социальной науке, искусстве и спорте

В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялось награждение сотрудников и курсантов по итогам социальных проектов, научных и спортивных мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в университете.



Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Сегодня, 14 апреля, на плацу образовательной организации под руководством начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Александра Сысоева и с участием представителей УНК УМВД России по Псковской области состоялось построение личного состава филиала.

Начальник отдела УНК УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев вручил благодарственные письма рабочей группе из числа сотрудников и курсантов Псковского филиала университета, проводивших под руководством заместителя начальника образовательной организации Романа Иванякова ежегодный мониторинг наркоситуации региона, который по поручению Правительства Псковской области для филиала стал 12-м по счету.

Кроме этого, состоялось награждение курсантов, ставших победителями и призерами научных и спортивных мероприятий в апреле 2025 года.