Общество

Международный день культуры празднуют 15 апреля

Ежегодно 15 апреля в разных странах мира проходит Международный день культуры, учреждённый в честь подписания в 1935 году Пакта Рериха — международного договора о защите художественных и научных учреждений, а также исторических памятников.

Николай Рерих, известный русский художник и общественный деятель, внёс значительный вклад в формирование концепции международной защиты культурного наследия. Его инициатива послужила началом формирования принципов охраны культурных ценностей, получивших впоследствии широкое признание в международном праве.

Символ Пакта Рериха — «Знамя Мира», представляющее собой белый флаг с изображением трёх соединённых кругов в круге Вечности, прочно вошло в мировую практику обозначения культурных объектов, нуждающихся в особой защите, пишет calend.ru.

Сегодня Международный день культуры сопровождается проведением многочисленных мероприятий, направленных на привлечение внимания к проблемам сохранения культурного наследия. В этот день в музеях, театрах и концертных залах проходят тематические программы, экскурсии, мастер-классы и выступления артистов, позволяющие зрителям прикоснуться к сокровищнице мировой культуры и осознать её исключительную ценность для будущих поколений.