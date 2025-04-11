Общество

В России может появится звание «Почетная трудовая династия России»

Следует ввести звание «Почетная трудовая династия России», а также закрепить в Трудовом кодексе понятие «трудовая семья», заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Считаю правильным закрепить в Трудовом кодексе понятие «трудовая династия» и ввести почетное звание «Почетная трудовая династия России». Условия необходимо проработать с Минтруда, но, на мой взгляд, в одной профессии должны работать не менее трех поколений. Более того, необходимо еще и общий трудовой стаж семьи установить. Например, не менее 50 лет», — сказал он.

По словам парламентария, звание «Почетная трудовая династия России» даст право гражданам претендовать на звание «Ветеран труда», пишет РИА Новости.

«Регулярно встречаюсь с трудовыми коллективами в своем избирательном округе. Люди работают на предприятиях десятилетиями, дети идут по стопам родителей, образуют целые трудовые династии. Это очень ценно, особенно сегодня, в условиях дефицита кадров рабочих профессий. Но поощрений никаких нет на сегодняшний день», — заключил Серей Колунов.