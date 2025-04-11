Общество

На весенний субботник в приюте «Лесопилка» приглашают псковичей

Любителей животных и неравнодушных псковичей приглашают принять участие в большом весеннем субботнике в приюте «Лесопилка», который состоится 19 апреля, сообщили в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: Приют «Лесопилка» / «ВКонтакте»

Участникам предстоит заняться очисткой территории от накопившихся зимой отходов, расчистить коридоры и зоны возле будок, подготовить участок для строительства нового вольера или установки будущей будки.

Работа начнётся ровно в 13.00. Желающих просят приносить собственные перчатки.

Активных участников ждёт небольшой приятный бонус в виде вкусного угощения по окончанию мероприятия.

Желающих оказать содействие приюту просят поставить знак «+» в комментариях под постом.

«Это будет вторая встреча в рамках второй смены, посвященной уходу за животными в приютах», - отметили в группе.

Акция организована в рамках проекта «Школа зоопрофессий», поддерживаемого Фондом президентских грантов.