На весенний субботник в приюте «Лесопилка» приглашают псковичей

Любителей животных и неравнодушных псковичей приглашают принять участие в большом весеннем субботнике в приюте «Лесопилка», который состоится 19 апреля, сообщили в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».
Изображение: Приют «Лесопилка» / «ВКонтакте»
Участникам предстоит заняться очисткой территории от накопившихся зимой отходов, расчистить коридоры и зоны возле будок, подготовить участок для строительства нового вольера или установки будущей будки.
Работа начнётся ровно в 13.00. Желающих просят приносить собственные перчатки.
Активных участников ждёт небольшой приятный бонус в виде вкусного угощения по окончанию мероприятия.
Желающих оказать содействие приюту просят поставить знак «+» в комментариях под постом.
Акция организована в рамках проекта «Школа зоопрофессий», поддерживаемого Фондом президентских грантов.