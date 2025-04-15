Общество

Елена Припутенко: Активность клещей повышается с потеплением

Первый укус клеща в Псковской области в этом сезоне был зарегистрирован 10 марта. Как рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач по Псковской области Елена Припутенко в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), обычно начало активности клещей фиксируется ближе к концу марта — началу апреля, когда температура воздуха поднимается.

Елена Припутенко отметила, что в течение текущего сезона зарегистрировано 102 случая присасывания клещей, что сопоставимо с показателями предыдущего года — в 2023 году за этот период было зафиксировано 101 обращение. Всего в шести районах укусов в этом году пока не было.

Наиболее распространёнными заболеваниями, передающимися через укусы клещей в Псковской области, являются клещевой энцефалит и боррелиоз. В 2024 году впервые был выявлен один случай заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Ежегодное количество обращений по поводу укусов клещей варьируется от 2,5 до 3,5 тысячи. В 2023 году было зафиксировано 2694 обращения, что на четверть ниже показателя 2022 года (3647 обращений). Рекордным годом по количеству обращений стал 2012-й, когда поступило 9174 обращения, а минимальным — 2021-й, когда было зарегистрировано всего 2343 обращения.